Двух российских моряков приговорили к 395 годам тюрьмы в Греции

Афины, 28 января. Суд в Греции наложил на двух россиян штраф в шесть миллионов евро и приговорил их к 395 годам тюрьмы за перевозку нелегальных мигрантов. Об этом в понедельник сообщили в посольстве России в Афинах.

Приговор россиянам Антону Каррамову и Платону Давыдову вынес Апелляционный суд города Каламата.

«Они были задержаны здесь в июне прошлого года по подозрению в незаконной перевозке мигрантов в Грецию. Оба приговорены к длительным срокам заключения — 395 лет и штрафу в размере более шести млн евро», — сообщили в российском посольстве.

В диппредставительстве заявили, что сотрудники консульского отдела «поддерживают контакт с моряками, предоставляли им информацию правового характера и список адвокатов».

Представитель посольства также отметил, что в последнее время в Греции участились случаи задержания работавших по контракту на иностранных судах российских моряков, которых обвиняют в перевозке нелегальных иммигрантов. В минувшем году было задержано 12 граждан России, которые состояли в экипажах судов. На данный момент в Греции содержится 24 россиянина, сообщает со ссылкой на ТАСС телеканал «Царьград».

В диппредставительстве назвали греческое законодательство и правоприменительную практику в отношении перевозящих нелегальных мигрантов крайне жесткими. Перевозчики «за первого мигранта» приговариваются к 15 годам заключения, за каждого последующего к сроку добавляется 7,5 года. Поэтому сроки заключения зачастую составляют десятки и сотни лет.

В пресс-службе российского посольства подчеркнули, что большинство задержанных российских моряков заявляют, что направлялись на суда для туристов на кратковременные заработки, но судебные органы Греции «опираются на факты, и в случае задержания судов с мигрантами выносят в отношении экипажей весьма суровые приговоры». Возможности посольства и консульств в таких ситуациях дипломаты назвали «весьма ограниченными».