Посчитан размер прибавки к пенсии в РФ благодаря новой системе накоплений

Москва, 28 января. Гарантированный пенсионный план (ГПП) может принести гражданам России в среднем 16,5 тыс. рублей прибавки к пенсионным выплатам. Об этом свидетельствует исследование консалтинговой компании FinExpertiza.

Сообщается, что, если, согласно ГПП, каждый месяц откладывать 6% от своего дохода в течение 30 лет, то прибавка к пенсии, в зависимости от региона, вырастет приблизительно до 30 тыс. рублей. Например, самые высокие прибавки ожидают жителей Москвы и Сахалина — 32,7 тыс. и 30 тыс. рублей соответственно.

Также, согласно ГПП средняя пенсия в России составит 2/3 от уровня средней заработной платы, которая была у человека во время откладывания дополнительных 6% получении по ним капитализации. Самый высокий показатель ожидается в Ивановской области — 87%, Алтайском крае — 85%, Орловской области — 84%, Кировской области — 83% и в Мордовии — 83%.

В Банке России подчеркивают, что ГПП — добровольная схема. Успех плана будет зависеть от того, какие результаты покажут пенсионные фонды и насколько им удастся довести до работодателей и граждан механизмы работы данной системы и ее плюсы.

Напомним, в конце октября 2019 года Министерство финансов РФ представило проект о гарантированном пенсионном плане. В соответствии с новой системой, если человек хочет самостоятельно копить на пенсию, он должен уведомить работодателя. Средства таких граждан будут аккумулироваться на специальном именном счете в выбранном гражданином негосударственном пенсионном фонде.

Новая система также предусматривает, что работник может отказаться от такой формы накоплений — это так называемый «период охлаждения», который будет действовать полгода после первого взноса в НПФ.

Если работник передумает, НПФ будет обязан ему вернуть все перечисленные в систему средства в полном объеме, без штрафов, пеней или иных удержаний.