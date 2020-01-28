Зоозащитники раскритиковали Викторию Бекхэм за сумочку из кожи крокодила

Лондон, 28 января. Зоозащитники раскритиковали британскую певицу и модного дизайнера Викторию Бекхэм после того, как она была замечена на парижской неделе моды с сумочкой из крокодильей кожи за 16 тыс. фунтов стерлингов, сообщает Mirror.

Сообщается, что бывшая участница группы Spice Girls была замечена со своим мужем экс-футболистом Дэвидом Бекхэмом в Париже с сумочкой Hermes Birkin из кожи крокодила.

Издание подчеркивает, что ранее певица, ставшая дизайнером, заявляла, что в ее коллекциях не будет вещей из натуральной кожи и меха, а в косметической линии — продукции, тестируемой на животных.

Глава организации, выступающей за этическое обращение с животными PETA Элиза Аллен назвала внешний вид Виктории Бекхэм «трупной модой» и призвала ее отказаться от использования шкур животных в своем гардеробе.

«Виктория сделала важный первый шаг, избавив свой бренд от кожи экзотических животных, и мы надеемся, что это решение скоро отразится и на ее личном выборе гардероба, поскольку кожзаменитель победил «трупную моду» прошлых лет», — заявила правозащитник.

Она отметила, что многие британские дизайнеры создают одежду, при создании которой никому не приходится умирать и Бекхэм должна двигаться в этом же направлении.

Пользователи Twitter также выразили недовольство двойными стандартами Виктории Бекхэм.

«На мгновение она заставила меня поверить, что ее действительно заботит природа. Думаю, все это ради прибыли. Виктория снова использовала невинных животных», — @SeraphineAngel. «Как ты можешь быть настолько жестокой с животными?» — @mbison22. «Раз уж заявили что отказываетесь от жестокого обращения, то тогда делайте это», — @XposeTrophyHunt.

Виктория Бекхэм еще никак не отреагировала на критику зоозащитников.