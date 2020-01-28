«Макдоналдс» на Пушкинской в честь 30-летия в России вернет цены 1990 года

Москва, 28 января. Первый открытый в России ресторан «Макдоналдс» на Пушкинской площади в Москве 31 января будет предлагать фирменное блюдо «Биг Мак» и некоторые другие продукты по цене 1990 года в честь 30-летия начала работы в стране, сообщает пресс-служба компании.



Гамбургеры, чизбургеры и чикенбургеры будут стоить три рубля. За 30 рублей можно будет приобрести стандартный картофель фри, вишневый пирожок, две игрушки «Хеппи Мил», прохладительные напитки, чай и капучино, а также два соуса. При этом один посетитель может приобрести только четыре участвующих в акции продукта, один из которых — сэндвич.

Первый российский ресторан компании открылся в Москве на Пушкинской площади (ранее Большая Бронная, 29) 31 января 1990 года на месте кафе «Лира». Необычное для СССР заведение стало сенсацией: чтобы попасть в него, нужно было отстоять несколько часов в очереди. В первый день работы ресторан посетили 30 тыс. человек. Для сети McDonald’s эта цифра стала рекордом.

Второй и третий рестораны открылись тремя годами позже также в Москве на улице Горького (теперь Тверская) и Старом Арбате. По данным на конец 2019 года, в России работает 693 ресторана «Макдоналдс». Ежедневно рестораны в России обслуживают более 1,5 млн посетителей.

В декабре прошлого года первый «Макдоналдс» открылся в московском отделении Сбербанка у станции метро «Менделеевская». Как передавала «Газета.ру», часть с рестораном быстрого питания находится после зоны с банковскими автоматами.