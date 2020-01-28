Аналитики спрогнозировали подорожание в РФ мясной и молочной продукции более чем на 10%

Москва, 28 января. Аналитический центр при российском правительстве спрогнозировали подорожание мясной и молочной продукции в текущем году более чем на 10%.

Замглавы управления макроэкономических исследований Аналитического центра Виктория Павлюшина отметила, что повышение стоимости сырья, электричества, газа и других необходимых для производства услуг обусловит рост цен на продукцию животного происхождения на 12%.

Также с 1 ноября прошлого года молочная продукция в РФ была включена в перечень товаров, которые подлежат обязательной электронной ветеринарной сертификации (ЭВС) в системе «Меркурий». С 1 июня будет введена ее цифровая маркировка, что может повысить нагрузку на производителей, отмечают аналитики.

Кроме того, из-за повышения спроса на пальмовое масло в автомобильной и энергетической промышленности и в связи с увеличением с 1 октября прошлого года НДС на это сырье с 10% до 20%, могут на 5-7% вырасти цены на глазурь, печенье, шоколад, вафли и картофельные чипсы. В связи с сокращением посевов гречихи, в текущем году прогнозируется подорожание на 5-6% гречневой крупы, сообщает газета «Известия».

В 2019 году по данным Единой межведомственной информационной системы (ЕМИСС) в России более чем на четверть подорожал йод, сообщила «Газета.ру».

В среднем йод подорожал на 25–29%, но цены отдельных марок выросли в аптеках до 64%. В декабре 2018 года йод в среднем продавался за 14 рублей, а спустя год стоимость препарата составила 18 рублей. Это в 10 раз превышает средний темп роста цена на товары в Российской Федерации.