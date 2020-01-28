Скончался выдающийся военный конструктор Василий Бакалов

Тула, 28 января. Военный конструктор Василий Бакалов ушел из жизни в возрасте 90 лет, сообщает городская администрация Тулы.

Известный конструктор умер 25 января 2020 года. В сообщении городской администрации отмечается, что Бакалов внес ощутимый вклад в развитие Тулы.

«25 января на 91-м году жизни скончался оружейник, почетный гражданин города-героя Тулы Василий Бакалов... Светлая память об этом замечательном человеке навсегда останется в наших сердцах», — сказано в сообщении на сайте администрации Тулы.

Церемония прощания с военным конструктором состоится 29 января. Василий Бакалов будет похоронен на Почетной аллее первого городского кладбища на Новомосковском шоссе.

Василий Бакалов почти 20 лет занимал пост руководителя и главного конструктора Центрального конструкторского исследовательского бюро спортивно-охотничьего оружия. Он принимал участие в разработке противотанковых управляемых снарядов и многих высокоточных образцов вооружения. Под его управлением была создана система активной танковой защиты «Дрозд», за которую коллектив разработчиков был удостоен Ленинской и Государственной премии. В 2009 году он стал почетным гражданином города-героя Тулы.

Как сообщает «Газета.ру», под руководством Бакалова было создано оружие «МЦ», которым была вооружена сборная СССР по стрелковому спорту на летних Олимпийских Играх в Москве в 1980 году.