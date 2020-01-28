Трамп обсудил «сделку века» с Нетаньяху во время встречи в Белом доме

Вашингтон, 28 января. В Белом доме прошла встреча президента США Дональда Трампа и и.о. премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. На ней была обсуждена так называемая «сделка века» – план по урегулированию палестино-израильского конфликта. Об этом сообщает пресс-секретарь Белого дома Джадд Дир.

«Сегодня [в понедельник] президент Дональд Трамп встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Лидеры провели продуктивную встречу, обсудив план по ближневосточному урегулированию президента, а также важнейшие двусторонние и региональные вопросы», — отмечается в опубликованном документе.

План по урегулированию на Ближнем Востоке будет опубликован правительством США в полдень вторника по местному времени (20.00 по московскому времени). Как отметил Трамп, инициативы американской стороны нашла поддержу у Нетаньяху, а палестинская сторона, как полагает президент США, поддержит его в будущем. Также Трамп утверждает, что данный план поддерживают многие арабские страны.

Ранее Дир заявил, что Трамп провел встречу и с политическим противником Нетаньяху – главой центристского блока «Кахоль-Лаван» Бени Ганцем. Эту встречу Трамп также назвал «продуктивной»; как сообщается, на ней тоже обсуждался план Белого дома по урегулированию на Ближнем Востоке, пишет «Газета.ру».

Напомним, что на прошлой неделе, 23 января, Израиль посетил с рабочим визитом российский президент Владимир Путин. Поездка российского лидера приурочена к 75-й годовщине освобождения Красной армией концлагеря «Освенцим» и Дню памяти жертв Холокоста.