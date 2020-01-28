Ирина Шейк впервые откровенно рассказала о разводе с Купером

Лос-Анджелес, 28 января. Супермодель Ирина Шейк впервые откровенно прокомментировала развод с голливудским актером Брэдли Купером, отцом своего ребенка.

Ирина Шайхлисламова, более известная как Шейк, дала большое интервью британскому Vogue.

«Я думаю, что в любые хорошие отношения ты приносишь и лучшее, и худшее — это просто природа человека. Два прекрасных человека не всегда могут создать хорошую пару. Я думаю, нам очень повезло пережить то, что было между нами. Жизнь без «Б» — это новая почва», — рассказала она.

По ее словам, она — сильная личность, точно знающая, чего хочет. И это отпугивает некоторых мужчин. Шейк добавила, что при расставании «рвет все связи» и уходит окончательно.

В начале мая прошлого года модель рассталась с Купером после четырех лет отношений. По данным СМИ, причиной разрыва стал роман актера с певицей Леди Гагой, с которой они исполнили главные роли в фильме «Звезда родилась». Чувства на экране выглядели настолько правдоподобно, что в их реальность поверили многие поклонники.

Разрыв актера и российской модели расстроил русскоязычных поклонников. В результате в соцсети Instagram начался масштабный флешмоб, передавала «Газета.ру». Его участники писали на странице Леди Гаги комментарии с просьбой оставить Купера в покое и называли певицу разлучницей.

Российские пользователи оставили несколько сотен тысяч комментариев под последним постом певицы, называли ее разлучницей и требовали вернуть Купера Ирине, а потом стали появляться сообщения, которые никак не касались любовного треугольника. Например, главный редактор RT Маргарита Симоньян присоединилась к флешмобу, поделившись рецептом шашлыка.