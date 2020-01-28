Политолог Белашко раскритиковал речь Зеленского в Польше

Москва, 28 января. Директор Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко оценил произнесенную президентом Украины Владимиром Зеленским в ходе визита в Польшу речь. Мнением эксперт поделился на своей странице в соцсети Facebook.

По словам Белашко, спичрайтеры Зеленского использовали речь экс-президента Украины Петра Порошенко или бывшего премьер-министра страны Арсения Яценюка. Эксперт отметил, что выступление не удосужились адаптировать с учетом того, что нынешний президент является внуком ветерана войны.

Белашко напомнил, что Зеленский читал текст так, будто видел его впервые. Он усомнился в том, что глава государства понимал, о чем говорит.

«По итогу, закономерно выставил себя идиотом. В третий раз за три зарубежных визита в течение недели», — написал политолог.

Зеленский во время визита в Польшу заявил о причастности СССР к началу Второй мировой войны, сообщила «Газета.ру».

«Польша и польский народ первыми почувствовали на себе сговор тоталитарных режимов. Это привело к началу Второй мировой войны и позволило нацистам запустить смертоносный маховик Холокоста», — заявил президент Украины по время брифинга с польским коллегой Анджеем Дудой.

Говоря об освобождении Освенцима, Зеленский напомнил об участвовавших в этой операции украинцах, но не упомянул, что концлагерь и всю Польшу, освободили солдаты Красной Армии.

Украинский президент также высказал мнение, что демократические государства должны «сохранить человечество от новых страданий». Кроме того, Зеленский поблагодарил Польшу за санкционное давление на РФ и «поддержку территориальной целостности Украины».