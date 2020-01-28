Зеленский заявил о причастности СССР к началу Второй мировой войны

Варшава, 28 января. Украинский президент Владимир Зеленский обвинил Советский Союз в причастности к началу Второй мировой войны. Такое заявление украинский президент Владимир Зеленский сделал по время визита Польшу.

«Польша и польский народ первыми почувствовали на себе сговор тоталитарных режимов. Это привело к началу Второй мировой войны и позволило нацистам запустить смертоносный маховик Холокоста», — заявил президент Украины по время брифинга с польским коллегой Анджеем Дудой.

Зеленский призвал весь демократический мир объединить свои усилия, заявив, что ни Европа, ни мир не имеют права на безразличие и бездеятельность.

Глава Украины выразил благодарность Польше за поддержку «территориальной целостности Украины», а также отметил двусторонние отношения Киева и Варшавы. После этого Зеленский перешел к «исторической» части выступления, посвященной 75-летию со дня освобождения советскими войсками лагеря смерти «Аушвиц–Биркенау». В своей пятиминутной речи Зеленский ни разу не упомянул СССР или советское прошлое Украины. Зеленский говорил о подвиге украинского народа отдельно от советского, вспомнив лишь про девять миллионов украинцев, погибших во время Второй мировой войны, пишет RT.

Напомним, что закон о декоммунизации Украины с 2015 года запрещает использование советской символики, а также термина «Великая отечественная война», в том числе и во время празднования Дня Победы над нацизмом во Второй мировой войне. Отметим, что подобным выступлением в Польше отметился и предшественник Зеленского Петр Порошенко. Он посещал Польшу в апреле 2015 года и также попытался обвинить СССР в развязывании Второй мировой войны.

Отметим, что ряд стран упорно пытаются продавить фальсифицированную версию истории Второй мировой войны, причем наиболее активно себя ведет именно та страна, где эта война началась – Польша.