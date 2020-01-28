Полина Гагарина назвала ангелами участников шоу «Голос.Дети»

Москва, 28 января. Певица Полина Гагарина рассказала, что думает о первых участниках нового сезона шоу «Голос.Дети». Артистка с восторгом называет юные дарования ангелами.

На своей странице в Instagram певица призналась, что очень волновалась перед началом шоу «Голос.Дети», поскольку для нее это «особая ответственность».

«Первый день меня просто покорил! Я так хочу, чтобы вы поскорее увидели этих ангелов! Мое сердце выскакивало каждый раз и каждый раз, когда дети выбирали меня, я ощущала невероятную гордость и благодарность за доверие!» — рассказала Гагарина.

Певица добавила, что восхищена смелостью, храбростью и талантом молодых исполнителей.

Напомним, 25 января руководство Первого канала озвучило фамилии наставников нового, седьмого по счету сезона «Голос.Дети». Это Полина Гагарина, Баста и Валерий Меладзе. Гагарина никогда еще прежде не работала на данном проекте (в отличие от его «взрослой» версии). В активе Басты участие в пятом сезоне, а Меладзе имеет за своими плечами уже три сезона (с четвертого по шестой).

Приемная комиссия детского «Голоса» рассмотрела в итоге тысячи поступивших в ее адрес анкет, после чего около 800 претендентов были приглашены на очные кастинги в столичный телецентр «Останкино». К «слепым прослушиваниям» допустили 110 вокалистов.