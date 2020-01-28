ФАН публикует видео с места ДТП со звездой сериала «Глухарь» Хорошиловой

Москва, 28 января. Актриса Лариса Хорошилова была госпитализирована после ДТП в центре Москвы. ФАН публикует видео с места происшествия.

ДТП произошло на Большой Ордынке. Сообщается, что на актрису наехала машина. 77-летняя Хорошилова была госпитализирована. О текущем состоянии артистки не сообщается.

Лариса Хорошилова работает в Русском духовном театре «Глас». Телезрителям она известна по ролям в отечественных сериалах, в том числе «Шальной ангел», «Час Волкова», «ЧС: Чрезвычайная ситуация». Наибольшую известность Ларисе Хорошавиной принесла роль матери майора Станислава Карпова в сериале «Глухарь».

В марте 2019 года Лариса Хорошилова была удостоена звания «Почетный деятель искусств города Москвы».

Ранее в распоряжение Федерального агентства новостей поступила видеозапись, сделанная очевидцами на месте смертельного ДТП под Воронежем.