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Российские военные проинспектируют американский военный объект в Германии

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Российские военные проинспектируют американский военный объект в Германии

Берлин, 28 января. Российские военные во вторник посетят на территории ФРГ военный объект США. Об этом сообщил начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

Инспекцию российские военные проведут в соответствии с Венским документом о мерах укрепления доверия и безопасности. По словам Рыжкова, посещение планируется 28 января «в течение одного дня».

Он отметил, что инспекторы посетят военный объект на территории Германии и проведут брифинг, на котором командование предоставит информацию об основных системах вооружения и техники, а также о личном составе.

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Источник: ТАСС
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