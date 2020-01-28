Представитель Андрейченко назвал «абсолютным фейком» сообщения о том, что актрису нашли

Москва, 28 января. Директор Натальи Андрейченко Ян Трунцев опроверг сообщения о том, что пропавшая в Мексике актриса нашлась.

Ранее в понедельник в соцсетях появилась информация о том, что артистку якобы нашли в Мексике живой и здоровой.

«Это абсолютный фейк, Наталья до сих пор не вышла на связь», — сообщил Трунцев РИА Новости.

Андрейченко обрела наибольшую известность благодаря ролям в фильмах «Мэри Поппинс, до свидания», «Военно-полевой роман» и «Сибириада». Более 10 лет она живет в Мексике, которую выбрала для ПМЖ после одного из путешествий, когда ей приглянулись местные условия.

Ранее Трунцев сообщил, что актриса два дня не выходит на связь после того, как побывала в гостях у подруги в Мексике, передавали «Известия». Он уточнил, что не может дозвониться до актрисы ни по одному из известных ему номеров. Вечером в понедельник сообщалось, что автомобиль актрисы был обнаружен в гараже ее дома. Трунцев также опроверг слухи, распространяемые отдельными СМИ о том, что актриса якобы злоупотребляла алкоголем или наркотиками.

Отметим, российский певец, заслуженный артист РФ Юлиан Васин выразил мнение, что причин для беспокойства в загадочном исчезновении Андрейченко. По словам певца, Андрейченко периодически «любит залегать на дно» и могла начать игнорировать окружающих, чтобы отвлечься от работы.