NYT написала о советском шпионе, передавшем СССР ядерные разработки США

Вашингтон, 28 января. Американское издание The New York Times написало о советском шпионе, которому удалось проникнуть в лабораторию Министерства энергетики США в Лос-Аламосе, где была создана первая в мире атомная бомба и передать СССР данные, позволившие советским инженерам создать аналог бомбы.

Речь идет об Оскаре Себорере, который в 1951 году бежал в Советский Союз из Штатов. Вместе со своей семьей он осел в Москве и поменял фамилию на Смит. Согласно документам ФБР, агент признавал, что американские власти его казнят, если он вернется в США.

Историки описывают Себорера как жившего в Нью-Йорке еврея из Польши, который примкнул к агентурной сети советской разведки. Он был студентом городского колледжа, который считали «очагом коммунистической идеологии». В частности, в середине 1930-х годов он посещал уроки математики у Юлиуса Розенберга, которого вместе с женой казнили в 1953 году за передачу СССР ядерных секретов.

Отучившись на инженера, Себорер отправился на службу в армию в 1942 году. В 1945 году он был направлен в Лос-Аламос, где разрабатывался «проект Манхэттен» (ядерная программа США). Там он проработал два года, занимаясь разработкой схем запуска детонаторов атомной бомбы, попутно собирая данные о создании ядерного вооружения.



Историки отмечают, что СССР потратил не мало времени на создание аналога бомбы. Они отмечают, что в советских архивах уже в июне 1946 года имелись схемы похожего устройства, то есть спустя четыре месяца, как Себорер закончил работу в лаборатории Лос-Аламоса.

Первое успешное испытание советской атомной бомбы было проведено 29 августа 1949 года на полигоне в Семипалатинской области КазССР.