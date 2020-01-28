В МВД РФ посчитали общий ущерб от преступлений в 2019 году

Москва, 28 января. Общий ущерб от преступлений в России за январь — декабрь 2019 года составил 627,7 млрд рублей. Это на 11,5% выше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба МВД РФ.

В общей сложности в прошлом году было зарегистрировано 2024,3 тыс. преступлений, что на 1,6% больше, чем в 2018 году. В 32 регионах зафиксировано снижение регистрируемых преступлений, рост — в 53 субъектах РФ.

Жертвами преступлений стали 23,9 тыс. человек. Этот показатель на 8,1% нижем, чем годом ранее. В МВД уточнили, что на сельскую местность приходится 39,3% погибших (9,4 тыс. чел.), а на города и поселки городского типа – 67,9% погибших.

«Ущерб от преступлений (по оконченным и приостановленным уголовным делам) составил 627,7 млрд руб., что на 11,5% больше аналогичного показателя прошлого года», — говорится в отчете ведомства.

Половину всех зарегистрированных преступлений составляют хищения чужого имущества, совершенные путем: кражи, мошенничества, грабежа, разбоя. Почти каждое третье преступление совершается в состоянии алкогольного опьянения.

В МВД также отметили тот факт, что в прошлом году на 4,1% сократилось число преступлений экономической направленности.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что, по данным Госавтоинспекции России, в 2019 году произошло снижение уровня смертности на российских дорогах почти на 9,5%. Всего за 10 месяцев 2019 года произошло снижение количества погибших на дорогах страны на 9,4%, а число ДТП с пострадавшими и погибшими уменьшилось на 3,5%.