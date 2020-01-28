Успенская шокировала зрителей «опухшим» лицом

Москва, 28 января. Певица Любовь Успенская шокировала поклонников изменениями в свой внешности.

Известная певица стала одной из героинь программы на телеканале НТВ «Ты не поверишь!», которая вышла 26 января 2020 года. Успенская рассказывала о своем творчестве и примирении с Филиппом Киркоровым, а также о съемках видеоклипа в обнаженном виде, ради чего исполнительница провела на сцене 4 часа без одежды.

Однако зрители прежде всего обратили внимание на изменения во внешности 65-летней «королевы шансона». В комментариях под видео в YouTube пользователи подвергли критике «опухшее» лицо певицы. Подавляющее число комментаторов согласились, что Успенская лишь сделала хуже, сделав очередную пластическую операцию.

«Боже! Так себя изуродовать! Успенская больна на всю голову! Боже помоги ей!» — Bulii vast. «Страшней атомной войны Успенская. Ужас. Даже песни не могу слушать ее», — Olga Lesage. «Мама дорогая! Что с лицом у Успенской? Они себя со стороны видят?» — Viktorija Timofejeva. «Так себя испохабить, это просто себя не любить. Ужас! Приятная была женщина и старость ей бы была к лицу. Сейчас просто зомби», — Людмила Пшеничных.

Некоторые пользователи иронично предположили, что лицо артистки могло опухнуть из-за пчелиных укусов.

«Успенская такая страшная стала. У нее лицо опухло», — Batima Eszhanova. «@Batima Eszhanova, ощущение что пчелы покусали, правда?» — L Lady. «@L Lady она в улей постучала и пчелы открыли», — Vikky2018 Ira.

Фанаты не впервые критикуют изменение внешности Успенской. Ее новогоднее обращение в Instagram также вызвало неодобрительные комментарии со стороны подписчиков.