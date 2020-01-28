Поклонники Гагариной раскритиковали сильную «худощавость» певицы

Москва, 28 января. Российская актриса и певица Полина Гагарина отправилась отдыхать на Мальдивы, сообщив о начале отпуска подписчикам в своем Instagram. Затем она опубликовала несколько снимков в купальнике.
На первой фотографии певица запечатлена во время прыжка в бикини.
«Ну, понеслась», — прокомментировала она собственную фотографию.
На другой фотографии Гагарина позирует в бассейне с коктейлем в руке.
Однако стройная фигура певицы не вызвала восторгов у ее поклонников. Большая часть комментаторов заявила, что Гагарин выглядит недостаточно женственно и больше похожа на человека, страдающего от анорексии.
«Тело как у мальчика», — не преминули отметить комментаторы.
Сама Гагарина рассказала, что регулярно занимается с личным тренером и ограничивает себя в питании. По ее словам, она весила на сорок килограммов больше в начале своей карьеры, и сейчас Гагарина меньше всего хочет набрать их снова. Однако поклонники певицы переживают за нее, опасаясь, что увлечение диетами может оказаться опасным. Сама Гагарина недавно призналась, что сумела добиться рекордного результата в похудении и сейчас весит столько же, сколько весила в 23 года.
Напомним, что певица Полина Гагарина представляла Россию на конкурсе исполнителей «Евровидение-2015». Участие в «Евровидении» принесло Гагариной значительную популярность и серьезно увеличило число ее подписчиков в соцсетях.