Помпео выразил возмущение в связи с обстрелом посольства США в Ираке

Вашингтон, 28 января. Госсекретарь США Майк Помпео обсудил с исполняющим обязанности премьер-министра Ирака Аделем Абд аль-Махди недавние обстрелы американского посольства в Багдаде, сообщает пресс-служба Госдепа США.

Сообщается, что Помпео выразил свое возмущение в связи с «ракетным обстрелом Ирана» здания американского дипломатического представительства в столице Ирака.

«Госсекретарь выразил возмущение продолжающимися нападениями вооруженных группировок Ирана на объекты США в Ираке, включая вчерашние ракетные обстрелы нашего посольства, в результате которых один человек был ранен», — сказано в сообщении Госдепартамента.

По мнению Помпео, эти атаки говорят о пренебрежении суверенитетом Ирака, и неспособности обуздать вооруженные формирования. Но вместе с тем госсекретарь США похвалил и. о. премьер-министра Ирака за укрепление защиты американских дипломатических объектов и их сотрудников.

Майк Помпео также выразил готовность обсудить масштабы присутствия американского контингента в Ираке с течением времени, согласно предусмотренному двустороннему соглашению.

Как передает «Газета.ру», ранее заместитель министра обороны США Джонатан Хоффман заявил, что американская сторона не намерена выводить свои войска из Ирака.