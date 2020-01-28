Пилот вертолета Брайанта имел разрешение на полет в плохую погоду

Вашингтон, 28 января. Пилот вертолета, на котором летел легендарный баскетболист Коби Брайант, получил разрешение от диспетчеров на полет в сложных условиях. Об этом в понедельник сообщает газета Washington Post.

Вертолет, на борту которого находился Брайант и его 13-летняя дочь Джианна, потерпел крушение в воскресенье. Все находившиеся в воздушном судне девять человек погибли.

По данным газеты, у сидевшего за штурвалом пилота Ара Зобаян была лицензия на выполнение коммерческих полетов и он имел право летать в сложных погодных условиях. У пилота также было разрешено обучать людей летать в подобных условиях.

Легенда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайант и его 13-летняя дочь Джианна (Джиджи) погибли при крушении личного вертолета звезды баскетбола. Воздушное судно направлялось из Оринджа в Таузенд-Оукс, где находится спортивная академия.

Представитель департамента полиции Лос-Анджелеса Джош Рубенштейн рассказал в понедельник о возможной причине крушения вертолета. По его словам, метеоусловия не располагали для полетов, передает RT. В районе крушения был крайне плотный туман.

Ранее стало известно, что Брайант посмертно будет включен в Зал славы баскетбола, передавала «Газета.ру». Брайант пять раз становился чемпионом НБА. Он был признан самым полезным игроком (MVP) регулярного чемпионата сезона-2007/08, и MVP финальной серии 2009 и 2010 года. 18 раз принимал участие в Матче всех звезд. Дважды завоевывал золотые медали Олимпийских игр вместе со сборной США (2008, 2012).