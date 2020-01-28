Мишустин назначил нового главу Российского экологического оператора

Москва, 28 января. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Ильи Гудкова гендиректором Российского экологического оператора (РЭО).

Соответствующий документ опубликован на сайте правительства. Илья Гудков будет занимать данный пост в течении ближайших трех лет.

«Назначить Гудкова Илью Эдуардовича генеральным директором публично-правовой компании по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами РЭО сроком на 3 года», — написано в распоряжении Михаила Мишустина.

Отметим, что РЭО является куратором реформы отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами.

Бывший председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев уволил бывшего руководителя РЭО Дениса Буцаева в ноябре 2019 года, напоминает «Газета.ру». Тогда среди возможных кандидатур на пост главы РЭО назывался экс-министр строительства и ЖКХ Михаил Мень.