США ужесточат правила получения грин-карт

Вашингтон, 28 января. Администрация США получила разрешение от Верховного суда ввести в действие новые правила выдачи грин-карт (разрешений на постоянное проживание в США). Отмечается, что процедура получения этого разрешения будет ужесточена для тех, кто, по мнению властей, будет полагаться на государственные пособия.

Решение было поддержано пятью судьями из девяти, еще четверо проголосовали против. Ранее суд в Нью-Йорк заблокировал распоряжение властей, которое должно было вступить в силу с середины октября 2019 года.

Теперь при рассмотрении заявки на грин-карту, негативными факторами для соискателя станет использование льготного медстрахования Medicaid, получение продуктовых карт или участие в программе льготной покупки жилья. Кроме того, с отказами рискуют столкнуться люди, страдающие от заболеваний, требующих серьезного лечения, или способных помещать обеспечивать себя, а также посещать школу или работу.

Другими отрицательные характеристиками при рассмотрении заявки станут отсутствие частной медицинской страховки и недостаточный уровень владения английским языком.

Ранее сообщалось, что администрация американского президента приняла постановление, запрещающее въезд в США для рождения ребенка и автоматического получения им гражданства (т.н. «родильный туризм»). Теперь беременные женщины чаще будут получать отказ в американской визе, если сотрудники консульства установят их реальную цель для посещения США.