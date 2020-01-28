Посольство России ответило на претензии Польши о репарациях

Москва, 27 января. Российское посольство в Берлине прокомментировало заявления лидера правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослава Качиньского об ответственности России, наравне с Германией, в ущербе, причиненном Польше в ходе Второй Мировой войны.

Российские дипломаты напомнили польскому политику, что Советский Союз за освобождение Польши заплатил жизнями более 600 тысяч бойцов Красной Армии.

«Именно благодаря им Польша сегодня существует как государство», — подчеркивается в заявлении посольства, опубликованного в Facebook.

В дипмиссии посетовали, что в то время, как весь мир отмечает 75-летие освобождения узников Освенцима и вспоминает героизм советского солдата, «польское руководство пишет свою историю».

Ранее Сейм Польши принял резолюцию, согласно которой СССР наравне с гитлеровской Германией несет ответственность за начало Второй мировой войны. В документе утверждается, что «к началу Второй мировой войны привели две тогдашние тоталитарные державы: гитлеровская Германия и сталинский Советский Союз».

Парламентарии также считают, что после заключения «позорного пакта Молотова-Риббентропа первыми жертвами обоих тоталитарных режимов стали Польша и государства Центральной и Восточной Европы».

Позднее Качиньский заявил, что «счет-фактура» Варшавой Москве пока не выставлена, поскольку расчеты урона еще продолжаются, они будут обнародованы в докладе специальной комиссии. Он выразил негодование тем фактом, что Франция до недавнего времени получала репарации от Германии по Версальскому договору 1919 года, тогда как, по его словам, «Польша практически ничего не получила», передавала «Газета.ру».