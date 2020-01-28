Актриса из сериала «Глухарь» Хорошилова попала в больницу после ДТП в Москве

Москва, 28 января. Актриса Лариса Хорошилова пострадала в результате ДТП в центре Москвы.

Сообщается, что происшествие случилось на Большой Ордынке. На Ларису Хорошилову наехал автомобиль. 77-летняя актриса была госпитализирована после аварии. О том в каком состоянии сейчас находится артистка, пока неизвестно.

Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются.

Лариса Хорошилова после окончания театральной студии в Челябинске работала в ТЮЗе Нижнего Новгорода, после чего переехала в Москву. С 1994 года она выступает в Русском духовном театре «Глас». Она играла в таких спектаклях, как «Женитьба Бальзаминова», «За Русь Святую», «Дитя души» и др.

Телезрителям она известна по ролям второго плана в отечественных сериалах: «Шальной ангел», «Час Волкова», «ЧС: Чрезвычайная ситуация». Как отмечает «Газета.ру», наибольшую известность ей принес сериал «Глухарь», где она сыграла мать майора Станислава Карпова.

В марте 2019 года Лариса Хорошилова была удостоена звания «Почетный деятель искусств города Москвы».

Ранее сообщалось, что автомобиль актрисы Натальи Андрейченко, которая бесследно пропала в Мексике, был обнаружен в гараже ее дома. Заслуженная артистка РСФСР Наталья Андрейченко, известная по главной роле в кинофильме «Мэри Поппинс, до свидания», пропала в Мексике. С 25 января он перестала выходить на связь после того, как выехала от своей подруги на собственной машине. Журналистам удалось дозвониться до сына актрисы Дмитрия Дунаевского, однако он заявил, что не располагает информацией о местоположении Андрейченко.