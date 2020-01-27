Названы имена членов нового военного комитета Ливии в Женеве

Москва, 27 января. В состав военного комитета Ливии войдут пять генералов Ливийской национальной армии, а также пять офицеров так называемого Правительства национального согласия, сообщает дипломатический источник РИА Новости. Встреча пройдет 28 февраля в Женеве.

ЛНА будет представлена начальником штаба ВМС генерал-майором Фараджем Махдауи, командующим южными военными районами бригадным генералом Абу Кассемом Абаджем, бригадным генералом Идрисом Мади, командующим западными военными районами бригадным генералом Хади Фаллахом и главой финчасти бригадным генералом Атией Хамадом.

Сторону ПНС представят командующий второй пехотной дивизией генерал Фейтури Горибел, командующий оперативным пунктом центрального военного района Ахмед Абушахма, полковник Мухтар Накаса, полевой командир, генерал-майор Махмуд бин Саид и глава юридического департамента министерства внутренних дел ПНС генерал-майор Абдул Рахман Мухаммад Джатлави

О создании военного комитета было объявлено после проведения конференций по урегулированию ливийского кризиса в Берлине, которая прошла 19 января.

Отметим, что ПНС известно своими тесными связами с террористическими группировками, включая запрещенные в России «Исламское государство»1 и «Джебхат ан-Нусру»1. Его руководство активно вербуют боевиков, ранее принимавших участие в войне в Сирии. ПНС пополняет свои силы террористами: так, ранее оно заявило, что готово принять террористов ИГ1 (запрещена в России), которые отбывают срок в сирийских тюрьмах. Ранее готовность оказать помощь в их транспортировке в Ливию выразили власти Турции.

1 Организация запрещена на территории РФ.