Россия сохранила второе место по объемам проданных на экспорт вооружений

Москва, 27 января. Мировой рынок вооружений в 2019 году вырос до рекордных в XXI веке 92 миллиардов долларов, сказано в аналитическом материале, опубликованным Центром анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО).

Отмечается, что в 2019 году были зафиксированы рекордные показатели объема мирового экспорта оружия.

«В 2019 году объем мирового экспорта/импорта обычных вооружений (согласно классификации регистра ООН) составит, по оценке ЦАМТО, не менее 92,041 миллиарда долларов», — говорится в материале.

Организация объясняет скачок экспорта военной продукции реализацией поставок по ряду «мегаконтрактов» США с государствами Ближнего Востока, в первую очередь с Саудовской Аравией. За период с 2016 по 2019 год общемировой объем экспорта вооружений составил почти 342 миллиарда долларов

Согласно рейтингу ЦАМТО, в 2019 году Российская Федерация сохранила вторую строчку по объему экспорта военной продукции, поставив вооружения 14,1 миллиарда долларов, что составляет свыше 15% от общемировых поставок.

На первом месте в списке остаются Соединенные Штаты Америки, чей объем экспорта составляет более 38 миллиардов долларов, что составляет 42% от общемировых показателей. Украина в данном рейтинге заняла 18 место, заработав на экспорте 516 миллионов долларов.

В топ-10 стран-экспортеров вооружения за период с 2016 по 2019 год кроме США и России также входят Франция, Германия, Великобритания, Испания, Израиль, Китай, Италия и Южная Корея.

По данным ЦАМТО, в прошлом году активнее всех импортировала оружие Саудовская Аравия. Королевство потратило на закупку вооружения более 13 миллиардов долларов. На втором месте Индия, которая импортировала на 8,5 миллиарда долларов. В пятерку также вошли Катар, Австралия и Южная Корея.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что страны-должники начинают возвращать Российской Федерации деньги за поставленную им военную технику. По предварительным данным, общий долг импортеров военной продукции перед Россией составляет около 3 миллиардов долларов.