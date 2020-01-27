ДНР уличила Киев в попытке срыва разведения в Петровском

Донецк, 27 января. Активность украинских силовиков усиливается в районе пилотного участка разведения сил и средств в Петровском. Информационные вбросы и участившиеся обстрелы говорят о том, что ВСУ планомерно готовятся к срыву процесса разведения сил, заявили в донецком представительстве в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В понедельник штаб так называемой ООС сообщил в СЦКК, что силы ДНР якобы зашли на позиции ВСУ на участке разведения №3 «Петровское-Богдановка». При этом уточнялось, что ополченцы открыли огонь в 250 метрах от видеокамеры ОБСЕ.

В представительстве ДНР подчеркнули, что «на указанном расстоянии никогда не было позиций ВФУ», а любые передвижения на этой территории попали бы под камеру СММ ОБСЕ, передает ДАН.

Кроме того, отмечается, что указанные украинской стороной координаты находятся на возвышенности и в прямой видимости ВСУ, которые в любой момент могли подавить огневую точку ДНР, «поэтому решиться на такой маневр могли разве что камикадзе».

В СЦКК же обратили внимание на тот факт, что позиций ВСУ вовсе не может быть на указанном участке разведения, поскольку украинская сторона отчиталась о демонтаже своих фортификационных сооружений.

В донецком представительстве выразили мнение, что информационная атака украинской стороны ведет к срыву переговоров о разведения сил и средств в Донбассе.

Ранее в понедельник Федеральное агентство новостей сообщало, что за прошедшие сутки украинские силовики открывали огонь семь раз по территории Донецкой Народной Республики и один раз — по территории Луганской Народной Республики. По селу Смелое в ЛНР огонь велся из гранатометов. При обстрелах Горловки, Старомихайловки, Коминтерново и других населенных пунктов ДНР применялись боевые машины пехоты, бронетранспортеры, 120-мм минометы, гранатометы и стрелковое оружие. Жертв и разрушений не зафиксировано.

Также сообщалось, что рядом с селом Березовое, где располагаются позиции 128-й бригады ВСУ, пьяный украинский солдат открыл беспорядочную стрельбу по своим сослуживцам. Один из них был ранен.