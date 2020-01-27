Пушков предложил изменить преамбулу Конституции РФ

Москва, 27 января. Статус России, как страны-победительницы Второй мировой войны должен быть закреплен в Конституции. С таким предложением выступил глава временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ, член рабочей группы по подготовке изменений в Конституцию РФ Алексей Пушков. По его словам, это важно, так как ряд других государств пытаются переписать историю.

Пушков предложил внести дополнения в преамбулу основного закона страны, чтобы включить туда ряд основополагающих моментов национального и исторического бытия России. Он напомнил, что в других странах преамбулы конституций зачастую весьма пространны.

Согласно его идее, российская Конституция должна содержать «основные исторические точки».

«Я бы отметил все же в той или иной форме нашу победу во Второй мировой войне, наш статус державы-победительницы, потому что это определяет наше существование и внутреннее, и международное», — предложил Пушков.

Он напомнил, что нынешний статус России, как государства с постоянным членством в Совбезе ООН и правом вето является прямым следствием победы СССР во Второй мировой войне. Пушков предложил закрепить этот факт в Конституции, чтобы остановить атаки на российскую историю из-за рубежа. В качестве примера такой атаки он привел недавний доклад МИД Латвии, где Россию обвиняли в «неправильной интерпретации европейской истории и нарушении международных норм».

Напомним, что Госдума 23 января единогласно одобрила предложенные Владимиром Путиным поправки в конституцию. Всенародное голосование по этому вопросу состоится в апреле.