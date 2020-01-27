Призы за «Хорошие новости России» — ФАН наградил победителей конкурса. ФАН-ТВ

Призы за «Хорошие новости России» — такой конкурс проводит Федеральное агентство новостей. На повестке дня — не злободневные темы, но от того они не менее интересные и важные. Среди материалов журналистов — лишь хорошие новости о людях, поступках и событиях.

«В Красноярске существует фонд, он называется «Счастливые дети». Это фонд, помогающий детям из детских домов. Он подготавливает наставников для детей. Наставник — это взрослый человек, который на добровольных началах, без оплаты, приходит на навещает ребенка из детского дома, устанавливает с ним дружеские отношения, помогает ему, делает с ним уроки, ходит с ним на прогулки, просто становится для него старшим другом. И я делаю для этого фонда интервью с такими волонтерами-наставниками», — рассказывает Наталья Сойнова, победительница в номинации «Общество и соцпроекты».

Любовь Киселева, победительница в номинации «Спорт» добавляет, что этот конкурс побуждает делать добрые дела.

«У меня материал не столько о спорте, сколько о тренере по гиревому спорту из сельской школы дальнего района Тюменской области. Когда материал выбился в лидеры, я поняла, что не смогу потратить этот приз на себя любимую: на новые туфли или гаджет. Захотелось сделать что-то доброе, чтобы в душе осталось надолго. Предложила нашему редактору передать приз в сельскую школу в секцию гиревого спорта», — поделилась она.

Евгений Сенчугов — автор цикла программ «Окрестности» на «TV Губерния» в Воронеже. В своем сюжете рассказал про механизатора с сорокалетним стажем, ударника труда, который одинаково хорошо управляется и с комбайнами, и с бульдозерами, и с тракторами.

«Сюжеты о простых людях, шестиминутки. Люди, которые чем-то увлечены, люди, которым что-то нравится делать. Хорошие новости нужны, хорошие новости есть, от кого эти хорошие новости? Они от хороших людей. Хороших людей много, людей увлеченных, они среди нас», — рассказывает о своем материале победитель в номинации «Герои современности» Евгений Сенчугов.

«Герои современности», «Спорт», «Экономика» — всего шесть номинаций и шесть победителей. Журналисты из Краснодара, Ульяновска, Тюмени, Воронежа, Красноярска и Архангельска.

«Спасибо организаторам, я ни разу не была в Санкт-Петербурге, благодаря агентству осуществила свою давнюю мечту», — говорит Екатерина Росашанская, победительница в номинации «Наука и инновации».

О своей работе рассказывает и Алла Михеенко, победительница в номинации «Экономика».

«Было очень неожиданно услышать о победе в конкурсе. И, конечно же, для меня это очень большой стимул продолжать и не только для меня, но и для всей нашей редакции, продолжать информировать наших читателей о каких-то интересных событиях, мероприятиях, и в том числе уголках России», — признается она.

В номинации «Специальный приз жюри» победила Наталья Сенчукова из газеты «Архангельск — город воинской славы». Она знакомит читателей с бойцами медицинского студенческого отряда.

«Медицинский студотряд «Коллеги» начинался в 2017 году в Архангельске. Он очень хорошо развивается, работает уже третий год. У него появились последователи в других городах. И мне бы хотелось, чтобы об этом проекте узнали как можно больше людей», — отмечает журналистка.

Победители получили дипломы и денежные призы. Всего же заявки на участие и свои материалы прислали около трех тысяч человек из самых разных регионов России — журналисты телевизионных, печатных и интернет-СМИ.

«Мы не собираемся останавливаться на этом. У нас много разных проектов, но этот для нас самый добрый, открытый и прозрачный. Мы внимательно проверяем, кто и как голосует. Никаких ботов наша служба SMM и SEO не допускает. Это публичный, прозрачный и очень нужный для страны конкурс», — подчеркивает генеральный директор ФАН Евгений Зубарев.

Поздравить победителей приехали ученые, политики и актеры.

«Мы действительно соскучились по хорошим, качественным, добрым новостям. Мы лажали, именно лажали, или отзывались негативно о нашей милиции, армии. Теперь мы армией гордимся. Я считаю, что у нас одна из самых мощных армий», — говорит актер Сергей Селин, участвовавший в церемонии награждения.

«Будьте честны по отношению к себе, по отношению к своей профессии, по отношению к нам. В добрый путь», — добавляет его коллега Александр Половцев.

Федеральное агентство новостей проводит конкурс «Хорошие новости России» уже во второй раз. Организаторы уверенны, что он будет развиваться и покорять все больше регионов страны.