Песков рассказал, когда Путин примет решение по прошению израильтянки Иссахар

Москва, 27 января. Президент России Владимир Путин примет решение по прошению о помиловании осужденной в РФ гражданки Израиля Наамы Иссахар после завершения всех формальностей, сообщает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Сейчас все формальности выполняются, как только они будут финализированы, президент примет решение», — сказал Дмитрий Песков.

Наама Иссахар была задержана в апреле 2019 года в транзитной зоне аэропорта «Шереметьево», когда она делала пересадку на маршруте Дели — Тель-Авив. У девушки обнаружили почти 10 граммов гашиша. Российские власти предъявили израильтянке обвинение в контрабанде наркотиков и осудили на 7,5 лет колонии общего режима. Иссахар утверждает, что наркотики были для личного пользования и отрицает обвинения в контрабанде.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху недавно направил президенту России Владимиру Путину официальную просьбу о помиловании девушки, однако процесс не был запущен. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков позднее объяснил, что это связано с тонкостями законодательства, согласно которым осужденная должна лично обратиться с ходатайством к главе государства. После этого девушка обратилась к Путину с просьбой о помиловании 26 января.

Как сообщает RT, комиссия по вопросам помилования на территории Московской области одобрила ходатайство о помиловании израильтянки Наамы Иссахар. В ходатайстве Иссахар «частично признает то, что действительно она провозила наркотики, эти наркотики были для собственного пользования, никакого умысла в контрабанде у девушки и в мыслях не было».