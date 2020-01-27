Комиссия ЕР по этике единогласно рекомендовала исключить главу Чувашии из партии

Москва, 27 января. Комиссия «Единой России» по этике единогласно рекомендовала исключить главу Чувашии Михаила Игнатьева из партии после инцидента с вручением ключей от служебных автомобилей МЧС РФ.

Ранее в СМИ и социальных сетях распространилось видео, на котором Игнатьев, являющийся членом «Единой России», «подшутил» над сотрудником МЧС, вынудив его подпрыгивать за высоко поднятыми ключами от новых служебных машин.

Как сообщает пресс-служба партии, ответственный секретарь комиссии, депутат Госдумы Евгений Ревенко резюмировал по итогам заседания, что комиссия ЕР по этике единогласно рекомендует президиуму генсовета партии исключить Игнатьева из «Единой России». Причиной такого решения называются нарушения этических норм.

Председатель комиссии, депутат Госдумы Валентина Терешкова подчеркнула, что вручение ключей от машин Игнатьев превратил в унизительное шоу. Ревенко добавил, что «Игнатьев унизил честь и достоинство офицера, который спасает жизни людей, оскорбил чувства миллионов человек».

«Лицу, занимающему высокопоставленный пост, в принципе непозволительно так себя вести, демонстрируя чванство и барские замашки, у губернатора же это превратилось в систему», — заявил Ревенко.

Напомним, инцидент с ключами вызвал широкий отклик в обществе. Поступок главы республики, в частности, осудил глава МЧС Евгений Зиничев. Телеведущая Тина Канделаки выразила мнение, что после инцидента с вручением ключей Игнатьева ждут серьезные последствия. По ее мнению, даже такая реакция не поможет Игнатьеву прийти в себя, поскольку «случай слишком запущенный». Однако, подчеркивает телеведущая, это может стать уроком для других.

В администрации же главы Чувашии указали, что на мероприятии Игнатьев общался со многими людьми, с которыми уже давно знаком, передавала «Газета.ру». Сообщается, что он и подпрыгнувший пожарный «знают друг друга достаточно давно», а произошедший инцидент является обычной шуткой.

Отметим, что неделей ранее Игнатьеву пришлось извиняться за призыв «мочить журналистов». В заявлении, опубликованном на официальном сайте, он заявил, что смысл его речи был в другом, но, «как бывает обычно, все передернули и переиначили», передавал RT.