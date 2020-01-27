Голикова рассказала о возможности закрытия российско-китайской границы из-за вируса

Москва, 27 января. Правительство Российской Федерации не считает необходимым закрытие границ с Китаем из-за эпидемии коронавируса, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

«Нет, такой необходимости нет», — ответила Голикова на вопрос о закрытии границ с КНР.

Напомним, в конце декабря 2019 года в Китае была зафиксирована эпидемия пневмонии. Позднее медики выяснили, что причиной эпидемии является новый тип коронавируса — 2019-nCoV. К настоящему моменту количество зараженных превышает 2,8 тысячи человек, 81 человек погиб. Случаи заражения смертельным вирусом также зафиксированы в Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Франции, Австралии и Малайзии.

Согласно исследованиям китайских ученых, источником эпидемии могли стали дикие змеи, которые продавались на рынке морепродуктов в городе Ухань. Ученые предполагают, что первоисточником вируса может быть южнокитайский многополосый крайт или китайская кобра.

Как сообщает RT, после совещания по вопросам профилактики и контроля за распространением коронавируса, премьер-министр России Михаил Мишустин поручил организовать оперативный штаб по контролю над ситуацией.