США скрывают жертв ракетного удара Ирана, выдавая их за небоевые потери

После удара Ирана по расположенной на территории Ирака американской военной базе «Айн аль-Асад» США приходится скрывать жертвы среди солдат, выдавая их за небоевые потери. Недавняя гибель американского военнослужащего в Сирии может пролить свет на обстоятельства ракетного удара иранских сил и на факты сокрытия командованием США своих потерь. Подробнее о способах и причинах замалчивания числа погибших официальным Вашингтоном — в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

Таинственное ДТП

Пентагон сообщил о том, что 24 января американский солдат погиб в сирийской провинции Дейр-эз-Зор в результате ДТП.

«22-летний военнослужащий Антонио Мур погиб 24 января [в провинции] Дейр-эз-Зор. <…> Он участвовал в зачистке маршрута. Инцидент расследуется», — заявили в пресс-службе американского министерства обороны.

Ведомство отметило, что автомобиль, в котором ехал погибший военнослужащий, перевернулся. Однако что именно произошло в Дейр-эз-Зоре, не уточняется. Общественности предлагается просто поверить в обстоятельства смерти Антонио Мура «на словах», что естественно вызывает большие сомнения.

Ответ Ирана на убийство Сулеймани

Причины смерти американского военнослужащего в Сирии могут быть найдены в соседнем Ираке. В ночь с 7 на 8 января иранский Корпус стражей Исламской революции (КСИР) провел первую фазу операции под названием «Мученик Сулеймани». Ее целью было нанесение ракетных ударов по американской военной базе «Айн аль-Асад» и штабу возглавляемой США международной коалиции в иракском городе Эрбиль.

Такой шаг стал ответом Тегерана на убийство Соединенными Штатами командира спецподразделения «Аль-Кудс» КСИР Касема Сулеймани в ночь на 3 января. Напомним, тогда по личному приказу президента США Дональда Трампа был нанесен удар по международному аэропорту Багдада, на территории которого находились Сулеймани, замглавы Сил народной мобилизации Ирака Абу Махди аль-Мухандис и другие лица.

От полного отрицания к частичному признанию

Изначально Вашингтон отказался признавать наличие каких-либо потерь в результате удара иранских сил. Дональд Трамп дважды публично заявил об «отсутствии жертв».

«Ни один американец не пострадал, все наши военнослужащие в безопасности. Из-за системы раннего предупреждения никто не пострадал, ни американцы, ни иракцы», — уверял в ходе обращения к нации глава Белого дома.

Вскоре американцы были вынуждены признать, что в результате атаки все же кто-то пострадал. Однако и здесь Пентагон предпочел замолчать истинные масштабы, выдавая за правду сначала одни, а затем другие цифры.

Центральное командование Соединенных Штатов 17 января вдруг заявило, что в результате обстрела Ираном американских баз в Ираке 8 января пострадали 11 военнослужащих США. Соответствующее заявление сделал представитель командования капитан Билл Эрбан.

Спустя восемь дней официальное представитель американского военного ведомства Джонатан Хоффман, вопреки предыдущим заявлениям, сообщил, что в госпиталях США и за рубежом находится 34 военнослужащих.

Иран озвучил другое количество

Иранское агентство MEHR News, ссылаясь на источник в КСИР, после удара Тегерана по «Айн аль-Асад» сообщило, что по меньшей мере 80 военнослужащих американских войск были убиты и около 200 ранены. Они были немедленно вывезены с авиабазы ​​вертолетами, отметил собеседник агентства.

О потерях американцев 9 января заявил и командующий ВВС КСИР Амир Али Хаджизаде.

«Девять американских самолетов эвакуировали раненых на базы в Израиле, Иордании и в один из госпиталей в Багдаде», — заявил он.

По словам Хаджизаде, если правительство США продолжит утверждать, что Иран ошибается, то для доказательства правоты Тегерана достаточно открыть базу «Айн аль-Асад» для присутствия правительственных сил Ирака и журналистов, которые оценят ситуацию.

Тайная переправка пострадавших и погибших

Помимо озвученных командиром ВВС КСИР девяти лайнерах, известно о еще как минимум одном. Буквально через несколько часов после обстрела Ираном американской базы в Ираке, был зафиксирован перелет медицинского самолета Boeing C-17A ВВС США из Багдада в Германию.

Сначала самолет летел с выключенным транспондером. Он позволил себя обнаружить только в Воздушном пространстве Турции.

Here's #BNDGE53, a United States Air Force Medical Flight out of Baghdad International Airport. First altitude: 18,650 ft.



Flew in earlier today. Makes you wonder why!



Registration: 03-3123. #potn #Iraq #Iran https://t.co/tqMLU7KJb5 pic.twitter.com/kR9XPM6L86 — Gerjon | חריון (@Gerjon_) January 8, 2020

Американская база «Рамштайн» также с высокой долей вероятности может использоваться в качестве эвакуационного пункта, так как рядом с городом Ландштуль находится крупнейшая американская больница за пределами США. При этом, медицинский борт мог вывозить не только пострадавших при обстреле, но и тела убитых.

Потери за пять с половиной лет

Официальные цифры, озвучиваемые в регулярных отчетах Пентагона о численных потерях американских войск в ходе операции западной коалиции «Непоколебимая решимость» против «Исламского государства»1 в Сирии и Ираке также выглядят не совсем правдоподобно. Согласно последнему отчету американского военного ведомства от 20 января 2020 года, США, начиная с августа 2014 года, в общем потеряли в ходе кампании 89 военных.

Для сравнения, по итогам военной операции в Ираке, длившейся лишь на год больше, Соединенные Штаты признали потерю 4432 своих военнослужащих.

По мнению политолога, заместителя директора Института истории и политики МПГУ, кандидата исторических наук Владимира Шаповалова, для США замалчивание числа жертв в случае с атакой базы «Айн аль-Асад» выглядит весьма показательно.

«Сначала США вообще отрицали какие бы то ни было потери. Потом шла речь о незначительных ранениях нескольких военнослужащих. Потом эта цифра существенно возросла. Есть вероятность того, что она еще возрастет через некоторое время. Но правду мы, скорее всего, узнаем спустя многие годы из американских источников. И то, если новые расследователи типа Джулиана Ассанжа раскроют нам все-таки правду об этих событиях», — заметил политолог.

Америка рискует утратить лицо

Эксперт рассказал, почему американской стороне невыгодно признавать реальные потери. Если обман раскроется, США рискуют утратить репутацию военной сверхдержавы и вынуждены будут согласиться с тем, что неспособны гарантировать безопасность своих солдат.

«Для Соединенных Штатов признаться, что они понесли существенные потери от Ирана — это, по сути потерять лицо, поскольку это, свидетельство того, что американские военнослужащие находятся под угрозой. Соединенные Штаты на протяжении многих десятилетий культивировали миф о том, что американским солдатам ничего не угрожает, о том, что они сверхзащищены и о том, что они заботятся о каждом военнослужащем. Соответственно, смотрите фильм «Спасти рядового Райана». Здесь мы видим, что фактически хваленная американская система противовоздушной обороны оказалась абсолютно «дырявой» и не выполнила свою функцию предотвращения ракетной атаки. Этот первый фактор может оказать колоссальное деморализующее воздействие на американских военнослужащих. В Америке армия контрактная и слухи о массовых потерях в результате иранской атаки могут оказаться катастрофичными для комплектации американских вооруженных сил», — заявил собеседник агентства.

Вторая причина скрыть правду

Кроме того, считает Шаповалов, существует вторая причина сокрытия фактов о потерях. За долгие годы впервые другая страна нанесла американцам ощутимый удар. Неготовность ответить на него сильно дискредитирует американское руководство в глазах собственных граждан.

«Второй эффект еще более страшен, потому на систему противовоздушной обороны можно всегда попросить дополнительные миллиарды у Конгресса из бюджета и, соответственно, эти миллиарды освоить. Военно-промышленный комплекс США с удовольствием это сделает. Второй эффект еще более серьезен, поскольку впервые после Перл-Харбора кто-то посмел нанести удар по американским военным базам и не получил должного возмездия. Я имею в виду Иран. То, что американцы уклонились от дальнейшей эскалации военных действий в отношении Ирана, ставит крест на американских амбициях и американском статусе сверхдержавы. Они получили ощутимый удар и никак на него не ответили. Следовательно, если мир узнает о масштабных жертвах среди американских военнослужащих, это дезавуирует статус Америки как сверхдержавы. Они оказались между молотом и наковальней. К войне с Ираном они не готовы, воевать они не собираются. Трамп не собирался вступать в долгую войну с Ираном, которая может длиться десятилетиями. Собственно, по этим причинам американцы скрывают реальные потери и сейчас дозированно пытаются дать такую информацию», — уверен Шаповалов.

Нас ждут новые «небоевые» потери

По мнению политолога, вполне возможно, что история с погибшим в сирийском Дейр-эз-Зоре якобы вследствие ДТП американским военным - не последняя. Вашингтон, полагает Шаповалов, в дальнейшем будет заявлять и о других небоевых потерях, чтобы замаскировать последствия удара Ирана.

«Не удивлюсь, если мы в ближайшее время услышим, что один американский военнослужащий погиб в Индийском океане, другой на базе в Италии, третий на базе в Окинаве, некоторые просто заболеют и умрут от какого-нибудь вируса. Таким образом американцы попытаются рассредоточить реальные потери. Это типичный случай для американцев в принципе. Но здесь они будут стараться замаскировать свои потери особенно серьезным образом», — резюмировал собеседник ФАН.

1 Организация запрещена на территории РФ.