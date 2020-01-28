Россия примет участие в саммите Африканского союза по Ливии

Аддис-Абеба, 27 января. В Браззавиле состоится саммит Африканского союза по ливийскому вопросу с участием представителей России, который должен будет подготовить почву для саммита 9 февраля в Аддис-Абебе.

Председатель Коллегии мудрецов в Африканском союзе, бывший генеральный секретарь ЛАГ Амр Муса рассказал, что центральной темой обсуждения на саммите с участием России станет кризис в Ливии.

Муса объяснил, что решение пригласить Россию на саммит было самоочевидным, так как она является важным игроком в этом регионе и постоянным членом ООН, а также играет большую роль для сохранения стабильности в африканских странах и с уважением относится к Африке в целом.

Как объяснил Муса, Африканский союз вынужден «более широко участвовать в разрешении ливийского кризиса», в то время, как Европейский союз не проявляет должной активности в этом вопросе. Очевидно, что участие России в запланированном саммите демонстрирует ее неотъемлемую роль в миропорядке.

На данный момент известно, что в саммите по Ливии примут участие также президент Мавритании, главы Алжира, Туниса и Нигера, а также президент Конго Дени Нгессо, являющийся одновременно главой Высшей комиссии Африканского союза по Ливии. Кроме того, что конголезский министр иностранных дел Жан-Клод Жакоссо заявил, что саммит позволит сформулировать предложения, которые покончат с кризисом в Ливии. По его словам, эта страна вступила в фазу «захватывающей трансформации».