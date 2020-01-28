Сирия новости 28 января 07.00: САА нанесла артиллерийский удар по боевикам в Идлибе, солдат ВС США погиб в Дейр-эз-Зоре

Сирия, 28 января. Обстрелы позиций САА со стороны боевиков в провинциях Алеппо и Идлиб вынуждают местных жителей покидать свои дома. Силы САА ударили из артиллерии по боевикам в Идлибе. Сирийская военная авиация бомбит объекты террористов на востоке Идлиба. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: застала противника врасплох, ударив из артиллерии и РСЗО по его позициям в Идлибе.

ВВС Сирии: наносят авиаудары по позициям боевиков на востоке провинции Идлиб.

Международная коалиция: сообщает о гибели американского военнослужащего в провинции Дейр-эз-Зор.

Провинция Алеппо

Сообщается, что жители южных районов провинций Алеппо и Идлиб, в которых идут активные боевые действия, массово покидают свои дома. Как сообщает Halab Today TV в своем twitter-аккаунте, это происходит из-за обстреливающих позиции САА боевиков.

Провинция Дейр-эз-Зор

Министерство обороны США объявило о гибели американского солдата, пишет обозреватель в своем twitter (@ArynHabeeb). По предварительным данным, военный попал в автомобильную аварию на дороге в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии, что привело к его гибели.

Провинция Даръа

В южном районе провинции прекращена попытка переправить крупную партию наркотиков из Даръа в провинцию Эс-Сувейда. Telegram-канал Рыбарь пишет, что в составе партии насчитывалось около полутора тонн таблеток и гашиша.

Провинция Идлиб

Подразделения САА обстреливают из артиллерийских орудий и РСЗО позиции боевиков в районе населенного пункта Кафр-Рума, расположенного на юге провинции, сообщает новостной источник в социальной сети Twitter (@baladinetwork).

По его же данным, вертолеты ВВС САА сбрасывают бомбы на позиции боевиков в районе населенного пункта Телль-Мардих, который находится на юго-востоке провинции Идлиб.