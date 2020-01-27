Самый богатый украинец выкупил королевскую виллу во Франции 

Киев, 27 января. Украинский олигарх Ринат Ахметов приобрел виллу на Лазурном Берегу во Франции за 200 млн евро (порядка 14 млрд рублей), принадлежащую когда-то бельгийскому королю Леопольду II. Как сообщают источники издания «Страна.ua», реальная стоимость особняка может быть значительно выше.

Как сообщает украинское издание со ссылкой на Financial Times, Ахметов за 200 млн евро приобрел один из самых дорогих домов Европы. Это вилла Les Cèdres на побережье Средиземного моря в Сен-Жан-Кап-Ферра.

Виллу построили в XIX столетии, одно время дом принадлежал королю Бельгии Леопольду II. В 2016 году вилла была продана ахметовской компании SCM Holdings Limited.

Источники украинского предполагают, что здание обошлось Ахметову значительно дороже озвученной суммы. По данным местной прессы, ранее виллу продавали за 1 млрд евро.

Отметим, летом прошлого года стало известно, что Госбюро расследований Украины расследует уголовное дело о возможном незаконном пересечении границы в ходе поездки на Мальдивы экс-президентом страны Петром Порошенко по поддельным документам. Как передавала «Газета.ру», Порошенко с размахом провел на курорте Шеваль Бланк новогодние каникулы. По данным украинских СМИ, отдых обошелся бюджету страны в 500 тыс. долларов.

на сегодняшний день в отношении Петра Порошенко возбуждено более десяти уголовных дел по подозрению в превышении полномочий, неуплате налогов, отмывании денег, давлении на судебную власть. Также его подозревают в госизмене в связи с решением направить в Керченский пролив три бронекатера.