В магазины в России вернутся пункты приема стеклотары и пластика



Москва, 27 января. В Государственной думе подготовили законопроект, благодаря которому магазины смогут отдавать нереализованную продукцию на благотворительность.

Во многих странах широко развито такое благотворительное направление, как фудшеринг. Оно предполагает выдачу нуждающимся нераспроданных продуктов с неистекшим сроком годности. В России есть много желающих заниматься подобной деятельностью, однако препятствия создают многочисленные бюрократические тонкости. Предпринимателям оказывается проще списать продукты и отправить их на свалку, чем отдать малоимущим. Вместе с тем вывоз пищевых отходов на свалки также негативно влияет и на окружающую среду. Отходы выделяют аммиак, сероводород и ряд газов, которые отравляют почву и приводят к парниковому эффекту.

Российские парламентарии уже давно обсуждали эту проблему. В итоге депутаты от «Единой России» Сергей Вострецов и Николай Валуев подготовили законопроект, который предполагает внесение поправок в Налоговый кодекс РФ, облегчающих налоговое регулирование передачи товаров для благотворительности. Законопроект был направлен в правительство для оценки профильных министерств.

Как говорит один из авторов законопроекта Сергей Вострецов, в стране, которая пережила блокаду и голод во времена ВОВ не должен производится вывоз годных к употреблению продуктов на свалки.

«Именно ветераны, пережившие 900-дневную осаду Ленинграда, первыми год назад обратились ко мне с просьбой заняться решением проблемы списания тонн пригодных для употребления продуктов. Им, на себе испытавшим ценность каждого кусочка хлеба, непонятно, как можно выбрасывать огромное количество съестного», — говорит Вострецов.

Как объясняют депутаты, сейчас благотворительная передача фактически приравнена к продаже, так как предприниматели обязаны заплатить 40% налога на прибыль и НДС от суммы переданного, будто они продали товар и получили 100% от его стоимости. Поэтому парламентарии предложили освободить от налогов безвозмездную передачу продуктов, которые еще пригодны для употребления.

Инициатива депутатов позволит решить сразу 3 задачи — социальную, экономическую и экологическую. Во-первых, несколько миллионов малоимущих граждан будут обеспечены продуктами питания. Во-вторых, законопроект создаст базу для рационального использования ресурсов и простимулирует розничные сети принимать участие в благотворительности. В-третьих, минимизирует ущерб окружающей среде и сократит траты бюджета на содержание свалок.

Также парламентарии хотят в дальнейшем проработать механизм приема тары и упаковки ритейлерскими сетями.

Как сообщают «Известия», ранее в Госдуме предложили законопроект запрещающий деятельность коллекторов.