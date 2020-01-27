Депутат Госдумы поздравил победителей конкурса «Хорошие новости России». ФАН-ТВ

Депутат Госдумы Сергей Вострецов поучаствовал в подведении итогов конкурса «Хорошие новости России» и лично поздравил победителей. Народный избранник особо отметил важность такого конкурса в наше время.

« У нас так мало в СМИ хорошего, потому что все журналисты гонятся всегда за негативом. То, что ФАН второй раз его проводит, это очень хорошо, особенно для регионов, чтобы поддержать региональных журналистов. Это очень важно для нас. Я благодарен ФАН за подобное мероприятие, уверен, что оно станет традиционным, и каждый год мы будем подводить итоги. Поздравляю всех номинантов с победой. Уверен, что победителей с каждым годом будет все больше, и хороших новостей тоже», — поделился депутат.