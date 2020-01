Найден автомобиль пропавшей в Мексике актрисы Натальи Андрейченко

Дорогие поклонники, новости к этому моменту:⠀ 1. До сына Дмитрия Дунаевского дозвонились журналисты. Он ответил, что не знает где Наталья.⠀ 2. К дому Натальи в 9:40 утра по местному времени приехал человек, которого мы попросили туда добраться и проверить, есть ли кто-то там. Он живет в Мексике в 80 км от ее особняка.⠀ 3. Дома никого не оказалось, кроме помощника по хозяйству. Он, придя в 9 утра на работу после выходных, не обнаружил Наталью Андрейченко. Все ее машины, в том числе на которой она приехала домой в субботу, находятся в гараже.⠀ 4. Мы опровергаем лживую информацию в СМИ: Наталья не злоупотребляла алкоголем, наркотиками. Это фэйки, выдуманные журналистами и недоброжелателями для хайпа на имени заслуженной артистки и привлечения трафика на их сайты.⠀ 5. Актриса не попадала ни в какое ДТП недалёко от города Тулум (Мексика). В 13:30 по московскому времени нам прислали смс со ссылкой на новостной портал Riviera Maya News. Там сказано, что какая-то неизвестная женщина была за рулем синего Nissan, на котором на полном ходу врезалась в грузовик. Отмечается, что она получила серьезные травмы. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии. Но это не была Наталья!!! Женщина попала в аварию вечером в пятницу, а Наталья перестала выходить на связь в субботу днём.⠀ 6. Подруга Марэт, у которой актриса была в гостях в субботу, не смогла поехать к ней домой вчера, как только сообщила нам о случившимся, так как улетела в Европу.⠀ 7. В последние дни Наталья действительно могла чувствовать себя плохо. Актриса напряженно работала удаленно из Мексики в связи с подготовкой запуска одновременно трех проектов. Первый — сьемки многосерийного фильма для крупнейшего федерального канала, которые должны состояться в самое ближайшее время в Москве, шло обсуждение дат, сценария, идей с сорежиссёром картины. Второй — ее авторский проект по образу жизни, питанию, медитации, йоги. Третий — шли переговоры с одним из крупнейших коммерческих бьюти-брендов, амбассадором которого должна стать Наталья.⠀ 8. Оба телефона Натальи недоступны. Ни российский, ни американский. С утра приблизительно... Продолжение в галерее. Листайте по экрану вправо ????????⠀ Ян Трунцев, PR-директор Натальи Андрейченко

A post shared by Наталья Андрейченко (@natalya_andreychenko) on Jan 27, 2020 at 7:53am PST