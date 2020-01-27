Найден автомобиль пропавшей в Мексике актрисы Натальи Андрейченко

Москва, 27 января. Автомобиль актрисы Натальи Андрейченко, которая бесследно пропала в Мексике, был обнаружен в гараже ее дома. Об этом сообщил ее пиар-менеджер Ян Трунцев на странице актрисы в Instagram.

По его словам, журналистам удалось дозвониться до ее сына Дмитрия Дунаевского, которые заявил, что не имеет информации о местоположении Андрейченко. Кроме того, Трунцев рассказал, что к дому Натальи в 9:40 по местному времени приехал по его просьбе человек, чтобы проверить, есть ли кто-нибудь внутри.

«Дома никого не оказалось, кроме помощника по хозяйству. Он, придя в 9 утра на работу после выходных, не обнаружил Наталью Андрейченко. Все ее машины, в том числе на которой она приехала домой в субботу, находятся в гараже», — написал менеджер.

Он также опроверг слухи, распространяемые отдельными СМИ о том, что актриса якобы злоупотребляла алкоголем или наркотиками. По его словам, эта информация является фейком. Также он опроверг информацию о том, что Андрейченко якобы попала в ДТП у мексиканского города Тулум. Речь идет о совершенно другой женщине.

На данный момент никакой связи с актрисой нет, оба ее номера – и американский, и российский – недоступны.

Напомним, что заслуженная артистка РСФСР Наталья Андрейченко, известная по главной роле в фильме «Мэри Поппинс, до свидания», пропала в Мексике. С субботы он перестала выходить на связь после того, как выехала от своей подруги на собственной машине.