Депутат Госдумы Вострецов вручил благодарность ФАН за конкурс «Хорошие новости России» 

Москва, 27 января. Депутат Государственной Думы РФ Сергей Вострецов вручил благодарность Федеральному агентству новостей за организацию и проведение конкурса «Хорошие новости России».

Вострецов высказал надежду, что проект «Хорошие новости России» приобретет общероссийское признания и получит должную федеральную поддержку как самый социально ориентированный проект в рамках СМИ.

Напомним, в понедельник в пресс-центре медиагруппы «Патриот» состоялось награждение победителей конкурса «Хорошие новости России». Журналисты из Краснодара, Ульяновска, Тюмени, Воронежа, Красноярска и Архангельска получили дипломы и денежные призы в размере 100 тысяч рублей.

Вострецов лично поздравил победителей, подчеркнув, что сегодня в СМИ очень мало хороших новостей, поэтому новое соревнование очень полезно. Оно поддерживает региональных журналистов, освещающих важные и добрые темы.

В следующий раз итоги конкурса «Хорошие новости России» будут подводиться летом 2020 года. Параллельно ФАН проводит одноименный оперативный конкурс актуальных публикаций. Он возобновится с февраля этого года, его победители будут определяться дважды в месяц. Приз за первое место составляет 30 тысяч рублей, за второе — 20 тысяч, за третье — 10 тысяч.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский поддержал конкурс «Хорошие новости России», направленный на поощрение региональных журналистов, освещающих позитивную повестку.

Депутат посетовал, что сегодня хорошие новости «менее востребованы аудиторией». Поэтому большинство СМИ не отдают позитивным новостям должного внимания, не выносят их на первые полосы. По его мнению, только хороших новостей в журналистике быть не должно быть — нельзя возвращаться к советской практике, потому что СМИ призваны указывать на проблемы, критиковать власти, определять путь развития. Но во всем нужно соблюдать баланс и позитивной повестке важно уделять столько же внимания, сколько и критическим статьям.