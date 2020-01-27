Депутат Госдумы Вострецов поздравил победителей конкурса «Хорошие новости России»

Москва, 27 января. Депутат Государственной Думы РФ Сергей Вострецов поучаствовал в подведении итогов конкурса «Хорошие новости России» и поздравил победителей конкурса, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Депутат лично поздравил победителей, подчеркнув, что сегодня в СМИ очень мало хороших новостей, поэтому новое соревнование очень полезно, поскольку поддерживает региональных журналистов, освещающих важные и добрые темы.

Напомним, в понедельник в пресс-центре медиагруппы «Патриот» состоялось награждение победителей конкурса «Хорошие новости России». Журналисты из Краснодара, Ульяновска, Тюмени, Воронежа, Красноярска и Архангельска получили дипломы и денежные призы в размере 100 тысяч рублей.

Во время торжественной церемонии руководитель Медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук отметил, что конкурс для региональных журналистов, освещающих позитивную повестку, был учрежден флагманом «Патриота» — Федеральным агентством новостей.

В свою очередь, гендиректор ФАН Евгений Зубарев напомнил, что церемония награждения победителей конкурса «Хорошие новости России» проходит 27 января, в годовщину освобождения Ленинграда от фашистской блокады, и предложил собравшимся почтить память погибших защитников и жителей города на Неве минутой молчания.

В следующий раз итоги конкурса «Хорошие новости России» будут подводиться летом 2020 года. Параллельно ФАН проводит одноименный оперативный конкурс актуальных публикаций. Он возобновится с февраля этого года, его победители будут определяться дважды в месяц. Приз за первое место составляет 30 тысяч рублей, за второе — 20 тысяч, за третье — 10 тысяч.