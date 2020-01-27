«МБХ-Медиа» использовало отчеты российских СМИ в РКН с целью сокрытия иностранного финансирования коллег

Более 400 российских СМИ подали в Роскомнадзор отчеты о получении финансов из иностранных источников. Одними из первых на это обратили внимание журналисты издания «МБХ Медиа». Они особо отметили тот факт, что в этом списке находятся такие крупные российские издания, как RT, ТАСС и «Интерфакс» — названия именно этих изданий были вынесены в заголовок.

Точно также поступили и другие либеральные СМИ, подхватившие новость. Издания Znak, The Insider, ЗакС.ру и другие даже не попытались изменить изначальный список, хотя, как уже отмечалось, в итоговом документе, находящемся в открытом доступе, значится более 400 организаций.

Например, довольно резонансной новостью является то, что «Новая газета» признала иностранное финансирование. Как ранее удалось выяснить журналистам ФАН, издание получает деньги от Михаила Ходорковского. Впрочем, редакция «МБХ Медиа» тоже не стала лишний раз афишировать тот факт, что сама находится на зарплате у олигарха.

Не менее интересно присутствие в списке издания «Кавказский узел». Совсем комичная ситуация вышла с «Эхо Москвы», которое перепечатало статью «МБХ» на своем сайте, и даже указало, что об иностранном финансировании отчиталась медиагруппа «Газпром-Медиа», но скромно умолчало, что само входит в эту группу.

Очевидно, что такое акцент на крупных российских изданиях либеральные СМИ сделали не случайно. Уже 1 февраля истекает срок, до которого все издания, подпадающие под статус иноагента, должны направить соответствующее извещение о своей роли в Минюст. Вероятно, журналисты либеральных изданий хотели показать читателям, что из-за рубежа деньги получают многие российские СМИ, но далеко не все из них признаются иноагентами.

Однако они не уточнили важный нюанс, само наличие иностранного финансирования не приводит к признанию СМИ иноагентом. Это статус получают издания, распространяющие на территории России пропаганду иностранных государств. Так что, попытка «МБХ» скомпрометировать крупнейшие новостные издания России была нацелена на читателей, не интересующихся нововведениями в российском законодательстве. Не удивительно, что в итоге «резонансный материал» не нашtл отклика даже среди оппозиционных политиков, всегда готовых покритиковать Россию.