Ученые рассказали, при каких заболеваниях необходимо пить кофе

Москва, 27 января. Ученые из США выяснили, что ежедневное употребление кофе снижает риск возникновения серьезных заболеваний.

По данным исследователей, регулярное употребление кофе предотвращает развитие онкологических заболеваний и сахарного диабета. Ученые также рекомендуют употреблять кофе больным диабетом второго типа, так как он помогает стабилизировать уровень сахара в крови. Кроме того, кофе улучшает состояние кровеносных сосудов и уменьшает риск возникновения атеросклероза. Также кофе способствует улучшению состояния при болезни Альцгеймера и Паркинсона.

По данным ученых, кофе может использоваться в качестве наружного средства. Исследователи рекомендуют использовать кофейную гущу в качестве скраба, чтобы избавиться от целлюлита. Отвар из натурального кофе можно использовать в качестве ополаскивателя для волос, так как он питает кожу головы и структуру локона.

Ранее ученые из Гарвардской школы здравоохранения провели исследование, результаты которого подтвердили, что кофе помогает в борьбе с лишним весом. По их данным, ежедневное употребление четырех чашек кофе помогает избавиться от лишних жировых отложений. По словам исследователей, кофе ускоряет метаболизм, благодаря чему жир сжигается быстрее.