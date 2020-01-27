Пентагон подтвердил крушение Bombardier E-11A ВВС США в Афганистане

Вашингтон, 27 января. Разбившийся в Афганистане самолет Bombardier E-11A принадлежал Военно-воздушным силам (ВВС) США, об этом сообщил начальник штаба ВВС США генерал Дэвид Голдфейн.

В понедельник утром стало известно, что в центральной провинции Газни Афганистана на территории, подконтрольной движению «Талибан»1 (организация запрещена в РФ), разбился самолет.

«Судя по всему, мы потеряли самолет. Мы не знаем о состоянии экипажа», — приводит слова Голдфейна портал Military.com.

Американский генерал подтвердил, что крушение потерпел самолет связи Bombardier E-11A. Представители Центрального командования Вооруженных сил США (СЕНТКОМ) выясняют причины трагедии.

Глава Пентагона Марк Эспер на пресс-конференции с министром обороны Франции Флоранс Парли сообщил, что знает о крушении самолета в Афганистане, однако отказался комментировать события.

Тем временем талибы взяли на себя ответственность за крушение борта, отметив, что «сбили самолет, который осуществлял разведывательный полет в уезде Дих-Як», пишет «Газета.ру». Они также заявили, что все находившиеся на борту, включая нескольких высокопоставленных офицеров ЦРУ, погибли.

1 Организация запрещена на территории РФ.