«Исламское государство» угрожает атаковать Израиль

Тель-Авив, 27 января. Запрещенная в Российской Федерации террористическая организация «Исламское государство»1 распространяет в социальных сетях угрозы атаковать Израиль, сообщает The Times of Israel.

Издание сообщает, что представитель террористической организации заявил, что ИГ1 намерен превратить Израиль в «полигон для испытания оружия». Данные сообщения активно распространяются в Twitter.

В Израиле считают, что основная цель атак террористов — не позволить США реализовать «сделку века» (план американской администрации по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке). Ожидается, что детали плана будут опубликованы в ближайшее время после встречи в Вашингтоне американского Дональда Трампа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и лидера израильской оппозиции Бени Ганца. Встреча состоится 27 января.

1 Организация запрещена на территории РФ.