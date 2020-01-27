Располневшая на отдыхе Семенович пообещала фанатам сбросить 5 кг за 10 дней

Москва, 27 января. Певица Анна Семенович пожаловалась поклонникам, что за время отдыха набрала четыре лишних килограмма и теперь ей предстоит быстро войти в форму. Своим фанатам она предложила присоединиться к ее 10-дневному марафону стройности.

Артистка вернулась из зимнего отпуска на Сейшелах и обнаружила, что за время отдыха набрала несколько лишних кило.

«Признаюсь честно, на отдыхе ела как настоящая обжора. Все вкусненькое, жирненькое и солененькое всегда находилось под моим пристальным вниманием, и поедалось с большим удовольствием», — рассказала своим подписчикам в Instagram певица.

По ее словам, будучи «опытной обжорой», она всегда дает себе неделю на то, чтобы привести в порядок свое тело перед тем, как вернуться к работе. Цель поставлена: сбросить пять килограмм за десять дней.

«Я начинаю правильно питаться, полностью исключаю алкоголь, мучное, сахар и молочку (кроме твердого и нежирного сыра). Плюс ежедневные массажи и различные похудательные процедуры, ну и конечно кардио!!! Без кардио нагрузок худеть сложно, кардио круто запускает обмен веществ, убирает лишнюю воду и подтягивает фигуру», — рассказала Семенович.

При этом она подчеркивает, что никогда не ругает себя за лишний вес и умеет «получать кайф от жизни», а возвращение к стройности доставляет удовольствие. Своим поклонникам Семенович предложила устроить 10-дневный марафон стройности.

В начале месяца Семенович опубликовала фото с отдыха на своей странице в Instagram. Подписчики звезды восхитились ее легким летним образом. Отпуск Семенович провела на Сейшельских островах. В соцсети певица призналась, что в поездке предпочитает отдыхать от макияжа, укладок, нарядов и каблуков.

Отметим, в конце прошлого года Семенович призналась, что страдает от медицинской патологии, при которой молочные железы разрастаются до огромных размеров, — гигантомастия.

Как передавала «Газета.ру», певица узнала о патологии только пять лет назад, когда из-за гормонального сбоя и стресса она набрала вес и не смогла вернуть свою грудь в изначальную форму.