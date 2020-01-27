Асад встретился со спецпосланником президента РФ в Дамаске

Дамаск, 27 января. Специальный посланник российского президента в Сирии Александр Лаврентьев, а также заместитель министра иностранных дел Сергей Вершинин были приняты в Дамаске президентом Сирии Башаром Асадом. Об этом сообщает пресс-служба министерства иностранных дел РФ.

В ходе встречи были обсуждены проблемы борьбы с оставшимися очагами терроризма в Сирии, а также проблематика процесса политического урегулирования.

По данным российского министерства, дипломаты были включены в состав межведомственной делегации, в которую также войдут представители Министерства обороны России. Эта комиссия была принята сирийским президентом.

«В ходе беседы состоялось подробное обсуждение ситуации в Сирии и вокруг нее, задач обеспечения долгосрочной стабилизации при ликвидации оставшихся очагов терроризма, а также мер по оказанию комплексного гуманитарного содействия всем нуждающимся на всей территории страны», — отметили в МИД РФ.

Как указали в российском дипломатическом ведомстве, эти меры помогут беженцам и внутренне перемещенным лицам вернутся в свои дома добровольно и в полной безопасности.

Напомним, вооруженный конфликт в Сирии длится с 2011 года. Правительственные войска страны к настоящему времени освободили практически всю территорию государства от контроля незаконных бандформирований. Основные силы запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство»1 на территории Сирии были разбиты при содействии российских военных.

1 Организация запрещена на территории РФ.