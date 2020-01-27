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ФАН-ТВ

Пункты сбора вторсырья и отмена НДС для борьбы с мусором. ФАН-ТВ

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Мусорная реформа, которая длится уже несколько лет, показала, что вторсырье: стекло, пластик, банки очень востребованы. Однако, поскольку торговые точки часто утилизируют испорченные продукты вместе с тарой, сортировка такого мусора становится весьма трудоемкой. 

Для решения мусорной проблемы депутат Госдумы Сергей Вострецов предложил пойти по пути Европы раздавать продукты, у которых подходит к концу срок годности, благотворительным организациям и нуждающимся. Также он рассказал, почему без новых законопроектов такое нововведение невозможно.

Пункты сбора вторсырья и отмена НДС для борьбы с мусором. ФАН-ТВ

«На сегодняшний день в России, оказывается, не так все просто. То есть для того, чтобы просто отдать продукты просто так кому-то, нужно заплатить за это 40%. То есть магазин или производитель должен отдать 40% от цены, будто он за 100% ее продал. В этом случае, им просто выгоднее дождаться, когда эта продукция испортится, и вывезти ее на свалку», объясняет депутат.

Законопроект, который уже внесен на рассмотрение, предполагает освобождать от НДС торговые предприятия и производителей, которые будут участвовать в благотворительных акциях и раздавать товар с истекающим сроком годности. Второй законопроект призван ужесточить ответственность за утилизацию таких продуктов.

Пункты сбора вторсырья и отмена НДС для борьбы с мусором. ФАН-ТВ

«То есть мы даем пряник, что вы так реализуете через благотворительные акции, либо утилизируете как положено. Это значит, надо будет заключать договор с теми, кто будет утилизацию на должном уровне проводить, либо самим строить подобные заводы, которые будут этой утилизацией заниматься. Поэтому я считаю, что пока мы эту проблему не решим, мы проблему с мусором в стране вообще не решим. Это первый шаг отделить бытовые отходы от пищевых»,­ убежден Сергей Вострецов. 

Для решения этих задач Сергей Вострецов предложил пойти советским путем и открыть при крупных супермаркетах пункты приема упаковки, стекла, пластика и железных банок. Только таким образом, по его мнению, можно будет улучшить экологическую обстановку в России.

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