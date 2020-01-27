Пункты сбора вторсырья и отмена НДС для борьбы с мусором. ФАН-ТВ

Мусорная реформа, которая длится уже несколько лет, показала, что вторсырье: стекло, пластик, банки — очень востребованы. Однако, поскольку торговые точки часто утилизируют испорченные продукты вместе с тарой, сортировка такого мусора становится весьма трудоемкой.

Для решения мусорной проблемы депутат Госдумы Сергей Вострецов предложил пойти по пути Европы — раздавать продукты, у которых подходит к концу срок годности, благотворительным организациям и нуждающимся. Также он рассказал, почему без новых законопроектов такое нововведение невозможно.

«На сегодняшний день в России, оказывается, не так все просто. То есть для того, чтобы просто отдать продукты просто так кому-то, нужно заплатить за это 40%. То есть магазин или производитель должен отдать 40% от цены, будто он за 100% ее продал. В этом случае, им просто выгоднее дождаться, когда эта продукция испортится, и вывезти ее на свалку», — объясняет депутат.

Законопроект, который уже внесен на рассмотрение, предполагает освобождать от НДС торговые предприятия и производителей, которые будут участвовать в благотворительных акциях и раздавать товар с истекающим сроком годности. Второй законопроект призван ужесточить ответственность за утилизацию таких продуктов.

«То есть мы даем пряник, что вы так реализуете через благотворительные акции, либо утилизируете как положено. Это значит, надо будет заключать договор с теми, кто будет утилизацию на должном уровне проводить, либо самим строить подобные заводы, которые будут этой утилизацией заниматься. Поэтому я считаю, что пока мы эту проблему не решим, мы проблему с мусором в стране вообще не решим. Это первый шаг — отделить бытовые отходы от пищевых»,­ — убежден Сергей Вострецов.

Для решения этих задач Сергей Вострецов предложил пойти советским путем и открыть при крупных супермаркетах пункты приема упаковки, стекла, пластика и железных банок. Только таким образом, по его мнению, можно будет улучшить экологическую обстановку в России.