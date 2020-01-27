Кисляк упрекнул грузинского дипломата за выходку в ПАСЕ

Страсбург, 27 января. Выходка главы МИД Грузии Давида Залкалиани на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) свидетельствует о недостатке дипломатической культуры, заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Кисляк.

Выступая в качестве председателя Комитета министров в Совете Европы (КМСЕ), Залкалиани не удержался от претензии в адрес России. Грузинский дипломат заявил, что «на оккупированных территориях Грузии — Абхазии и Цхинвальском регионе — серьезно ухудшилась ситуация».

Кисляк отметил, что подобные высказывания недопустимы для председателя КМСЕ, поведение Залкалиани свидетельствует о недостатке дипломатической культуры.

«Это говорит об отсутствии достаточной культуры работы в многостороннем формате у наших грузинских коллег», — считает Кисляк.

Ранее представители стран Прибалтики, Грузии и Украины потребовали оспорить полномочия российской делегации в ПАСЕ. Комитет по мониторингу должен теперь подготовить доклад со своими рекомендациями. Отвечая на вопрос о вероятном выходе России из ПАСЕ, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что окончательное решение все же остается за делегацией.