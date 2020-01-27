Террористы взорвали нефтехранилище в Сирии

Банияс, 27 января. Террористы устроили теракт в сирийском городе Банияс (провинция Тартус). Боевики атаковали нефтехранилища, сообщает агентство САНА со ссылкой на сирийское министерство нефти.
По данным агентства, террористы привели в действие взрывные устройства, которые были ранее установлены в нефтехранилище в Баниясе.
«Удар нанесен по морским нефтяным объектам в Баниясе», — сообщает агентство.
По предварительным данным, взрывные устройства были установлены водолазами.
Информация о пострадавших и о том, какая группировка стоит за терактом еще не поступала.
Ранее сообщалось, что боевики террористической группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам» (запрещена в РФ) при содействии псевдогуманитарной организации «Белые каски» готовят провокацию с применением химического оружия на территории Сирии.