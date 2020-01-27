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Террористы взорвали нефтехранилище в Сирии

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Террористы взорвали нефтехранилище в Сирии

Банияс, 27 января. Террористы устроили теракт в сирийском городе Банияс (провинция Тартус). Боевики атаковали нефтехранилища, сообщает агентство САНА со ссылкой на сирийское министерство нефти.

По данным агентства, террористы привели в действие взрывные устройства, которые были ранее установлены в нефтехранилище в Баниясе.

«Удар нанесен по морским нефтяным объектам в Баниясе», — сообщает агентство.

По предварительным данным, взрывные устройства были установлены водолазами.

Информация о пострадавших и о том, какая группировка стоит за терактом еще не поступала.

Ранее сообщалось, что боевики террористической группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам» (запрещена в РФ) при содействии псевдогуманитарной организации «Белые каски» готовят провокацию с применением химического оружия на территории Сирии.

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Источник: РИА Новости
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